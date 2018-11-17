Jandarmadan Kan Bağışı

Adıyaman
'ın Kahta
ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kan bağışı yapıldı.
Vatan hizmetinde en ön safta olan, vatan için seve seve can veren Jandarma
personeli bu kez kan bağışında bulunarak hayat kurtardı.
Jandarma ve Türk Kızılay
'ı işbirliğinde Kahta İlce Jandarma Komutanlığında gerçekleşen kan bağışına çok sayıda kişi katıldı.
Kahta ilçe Jandarma Komutanlığında görevli personel Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi
Kaya ve diğer kurum amirlerinin katılımıyla kan bağışında bulundu. - ADIYAMAN
Adıyaman,Kahta,Jandarma
17 Kasım 2018 Cumartesi 13:10