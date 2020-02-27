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Jandarmadan kandil kutlaması

DÜZCE İl Jandarma Komutanlığı ekipleri vatandaşlara şeker ikram ederek Regaip Kandili'ni kutladı.

27.02.2020 18:08 | Son Güncelleme: 27.02.2020 18:08Jandarmadan kandil kutlaması

DÜZCE İl Komutanlığı ekipleri vatandaşlara şeker ikram ederek Regaip Kandili'ni kutladı.

İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Düzce'nin Mamure Köyü girişinde uygulama yaptı. Uygulama sırasında vatandaşların kimlikleri ve araçlarının ruhsatları sorgulandı. Jandarmalar, Regaip Kandili nedeniyle şeker ve kolonya ikramında bulundu. Jandarmanın yaptığı uygulamadan memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, 'Bu uygulamaların daha sık yapılması bizi güvende hissettiriyor. Uygulamalardan korkması yada sıkılması gereken bizler değil suçlular' dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Jandarma uygulamasından görüntü

Köpekli ve motorize timlerin görüntüsü

Vatandaşlar ile röp

Jandarma ekiplerinin şeker dağıtırken görüntüsü detaylar

Dosya adı dzcjandarma

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

Jandarmadan kandil kutlaması

DÜZCE İl Jandarma Komutanlığı ekipleri vatandaşlara şeker ikram ederek Regaip Kandili'ni kutladı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Düzce'nin Mamure Köyü girişinde uygulama yaptı. Uygulama sırasında vatandaşların kimlikleri ve araçlarının ruhsatları sorgulandı. Jandarmalar, Regaip Kandili nedeniyle şeker ve kolonya ikramında bulundu. Jandarmanın yaptığı uygulamadan memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, 'Bu uygulamaların daha sık yapılması bizi güvende hissettiriyor. Uygulamalardan korkması yada sıkılması gereken bizler değil suçlular' dedi.



Jandarma, Düzce, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

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