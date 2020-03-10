Jandarmadan kayak merkezinde kurtarma tatbikatı
Kahramanmaraş'ta Jandarma Arama Kurtarma timleri, kayak merkezinde telesiyejde mahsur kalan iki kişiyi gerçeği aratmayan operasyonla kurtardı.
10.03.2020 10:55 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:56
Kahramanmaraş 'ta Jandarma Arama Kurtarma timleri, kayak merkezinde telesiyejde mahsur kalan iki kişiyi gerçeği aratmayan operasyonla kurtardı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri Ahır Dağı'nda kurtarma tatbikatı yaptı. Yedikuyular Kayak Merkezi'nde görev yapan ekipler, ihbar üzerine telesiyejin arızalanıp durması üzerine mahsur kalan 2 kişiyi kurtarmak için yola çıktı.
Kar motorları ile bölgeye hareket eden ekipler tatilcilerin mahsur kaldığı telesiyejin direklerine tırmandı. Nefes kesen kurtarma operasyonunda halatlarla bağlanan tatilciler bulundukları telesiyejden sağ salim kurtarılarak yere indirildi. Sağlık ekiplerine teslim edilen tatilciler ekiplere teşekkür etti.
Jandarma timleri, kayak yapan bir başka tatilcinin ormanlık alanda kaybolduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Eğitimli ve yaklaşık iki metre kar kalınlığının bulunduğu bölgeye gelen jandarma timleri, yaralı tatilciyi halata bağlı olan sedye ile kar motorlarının bulunduğu alana çekti. Yaralı, daha sonra kendisini bekleyen kar aracına alınarak tedavisi yapılmak üzere sağlık merkezine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri Ahır Dağı'nda kurtarma tatbikatı yaptı. Yedikuyular Kayak Merkezi'nde görev yapan ekipler, ihbar üzerine telesiyejin arızalanıp durması üzerine mahsur kalan 2 kişiyi kurtarmak için yola çıktı.
Kar motorları ile bölgeye hareket eden ekipler tatilcilerin mahsur kaldığı telesiyejin direklerine tırmandı. Nefes kesen kurtarma operasyonunda halatlarla bağlanan tatilciler bulundukları telesiyejden sağ salim kurtarılarak yere indirildi. Sağlık ekiplerine teslim edilen tatilciler ekiplere teşekkür etti.
Jandarma timleri, kayak yapan bir başka tatilcinin ormanlık alanda kaybolduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Eğitimli ve yaklaşık iki metre kar kalınlığının bulunduğu bölgeye gelen jandarma timleri, yaralı tatilciyi halata bağlı olan sedye ile kar motorlarının bulunduğu alana çekti. Yaralı, daha sonra kendisini bekleyen kar aracına alınarak tedavisi yapılmak üzere sağlık merkezine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Jandarmadan kayak merkezinde kurtarma tatbikatı
Etiketler : Kahramanmaraş, Jandarma, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Güncel
Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi'nin logosu da belli oldu
Güncel
İran'da koronavirüse yakalanan rektör iyileşerek görevinin başına döndü
Güncel
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı
Güncel
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı
Güncel
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 9 ay sonra ilk kez kürsüye çıkmadı
Güncel
Süleymani'nin halefi, İdlib'de ateşkesi ihlal eden İranlı milisleri ziyaret etti
Güncel
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması