Jandarmadan kenevir operasyonu

Samsun
'un Çarşamba
ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 425 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesine bağlı Yalı Mahallesi'nde ormanlık alan içerisinde Samsun Samsun İl Jandarma
Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ve Dikbıyık Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin birlikte gerçekleştirdikleri araştırmalar sonucunda yapılan aramada ekili vaziyette 425 kök Hint keneviri bulundu.
Olayla ilgili şüpheli olarak gözaltına alınan M.A. isimli şahıs, işlemlerinin ardından Çarşamba Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Jandarma
, Samsun
, 3. Sayfa