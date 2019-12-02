Haberler » Güncel » Jandarmadan kış lastiği uygulaması - Haber

Jandarmadan kış lastiği uygulaması

Ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla birlikte Elazığ'da jandarma ekipleri de denetim yapmaya başlayıp, sürücüleri bilgilendirdi.

02.12.2019 10:49 | Son Güncelleme: 02.12.2019 10:54Jandarmadan kış lastiği uygulaması
Ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla birlikte 'da jandarma ekipleri de denetim yapmaya başlayıp, sürücüleri bilgilendirdi.

genelinde olduğu gibi Elazığ'da da dün itibariyle başlayan kış lastiği uygulaması nedeniyle İl Komutanlığına bağlı ekipler denetim gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri özellikle şehirler arası yollardaki uygulama noktalarında ticari araçları durdurup lastik kontrolleri yaptı. Sürücülerin belgeleri ile takograflarını da denetleyen ekipler, hazırlanan bilgilendirici ve kamu spotu sunumlarını izleterek uyarı da bulundu.

Öteyandan kış lastiği uygulaması kapsamında kış lastiği takmayan ve diş derinliği standardın altında olanlara Karayolları Trafik Kanunu'nun 65/a bendi kapsamında 625 lira ceza işlem uygulandığı bildirildi. - ELAZIĞ

Jandarma, Türkiye, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:40 TİCARET BAKANI PEKCAN KASIM AYI İHRACAT RAKAMLARINI AÇIKLADI (1)
11:40 Çelik kasayı çalanlara böyle seslendi: Oğlumun evlenme parasıydı, getirin
11:40 Afganistan'da Taliban, kaymakamın evine saldırdı: 2 ölü
11:40 GELARD'tan Batmanın tanıtımına katkı
11:40 Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Bizim 2035'lere kadar hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyacımız var...
2.12.2019 11:48:28