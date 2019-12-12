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Jandarmadan Kızılay'a kan bağışı

Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığında görevli rütbeli personel, Türk Kızılay'ının başlattığı kan bağışı kampanyasına destek oldu.

12.12.2019 16:11 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:16Jandarmadan Kızılay'a kan bağışı
İlçe Komutanlığında görevli rütbeli personel, Türk 'ının başlattığı kan bağışı kampanyasına destek oldu.

Türk Kızılay'ı tarafından başlatılan 'Kan Bağışı Kampanyası' kapsamında yapılan organizasyona destek vermek amacıyla Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığında görevli rütbeli personel, kan bağışında bulundu. Karacabey Heykel önünde bulunan Kızılay Tırında gerçekleştirilen kan bağışı etkinliğinde, 30 ünite kan bağışı alınırken, Karacabey Kızılay Kan Merkezi yetkilileri, iş yoğunluklarına rağmen kampanyaya destek veren İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri ve personeline teşekkür etti. - BURSA

Karacabey, Jandarma, Kızılay, Güncel

Kaynak: İHA

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