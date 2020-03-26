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Jandarmadan Korena virüs denetimi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yolcu taşıyan araçlar jandarma trafik timlerince denetimden geçiyor.

26.03.2020 12:41 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:41
Jandarmadan Korena virüs denetimi
Kütahya 'nın Tavşanlı ilçesinde yolcu taşıyan araçlar jandarma trafik timlerince denetimden geçiyor.

Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik timlerince Tunçbilek ve Balıköy bölgesindeki servis ve yolcu minibüsleri kontrolleri yapıldı.

Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik timleri tarafından köy belde ve şehirler arası taşımacılık yapan yolcu otobüslerine Korona virüs konusunda alınan kararların uygulanıp uygulanmadığı yönünde denetim yapıldı. İçişleri Bakanlığınca yeni tip Korona virüsle mücadele kapsamında 81 il valiliğine gönderilen, il ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan toplu taşıma araçlarının araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul etmesini ve araç içindeki yolcuların oturma şeklinin incelenmesini öngören genelgenin ardından jandarma ekipleri harekete geçti.

Jandarmaya bağlı ekipler, köy, belde ve şehirler arası hizmet veren yolcu otobüslerine yönelik denetim gerçekleştirdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Tavşanlı, Jandarma, Kütahya, Güncel

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