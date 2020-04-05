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Jandarmadan korona kontrolü

Oltu Jandarma Ekipleri Korona Virüsü kontrollerini sıkı tutuyor.

05.04.2020 13:56 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:56
Jandarmadan korona kontrolü
Oltu Jandarma Ekipleri Korona Virüsü kontrollerini sıkı tutuyor.

Oltu İlçe Jandarma ekipleri ilçe girişlerinde giriş yapan araçları tek tek kontrol edip ateşleri ölçülüyor.

Dünyayı esir alan Korona virüse karşı tedbir amaçlı yapılan yol kontrollerinde jandarma ekipleri kendi hayatlarını hiçe sayarak virüsün yayılmaması için gece gündüz nöbet tutuyorlar. Jandarma vatandaşlara kendi sağlıkları için evde kalmalarını istedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Oltu, Güncel
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