Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Jandarmadan korona virüs denetimi

Korona virüs tedbirleri kapsamında jandarma ekipleri Samsun'a giriş ve çıkışlarda vatandaşların ateşini ölçüyor.

02.04.2020 12:17 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:17
Jandarmadan korona virüs denetimi
Korona virüs tedbirleri kapsamında jandarma ekipleri Samsun 'a giriş ve çıkışlarda vatandaşların ateşini ölçüyor.

Samsun'da korona virüs salgınına karşı geniş kapsamlı denetimler devam ediyor. Jandarma ekipleri Samsun'un giriş ve çıkışlarında vatandaşların ateşini ölçüyor, alınacak tedbirler hakkında bilgilendiriyor.

Samsun Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Evde kal" çağrısında bulundu. Yapılan paylaşımda "Unutmayalım ki, kendini korursan herkesi korursun" ifadelerine yer verildi. - SAMSUN
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Samsun, 3. Sayfa
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Jandarmadan korona virüs denetimi - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Bakan Albayrak, Kur’an kursu öğreticileri için müjdeli haberi paylaştı Haberler
Bakan Albayrak, Kur'an kursu öğreticileri için müjdeli haberi paylaştı
Cemil Hoca’dan geriye öğrencilerinin moral için hazırladığı klip kaldı Haberler
Cemil Hoca'dan geriye öğrencilerinin moral için hazırladığı klip kaldı
İstanbul Ticaret Odası, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı Haberler
İstanbul Ticaret Odası, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı
İspanya’da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı Haberler
İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı
3 vakanın bulunduğu köyde, karantinaya uymayan para cezası yedi Haberler
3 vakanın bulunduğu köyde, karantinaya uymayan para cezası yedi
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor Haberler
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Salgında en acı haber! ABD’de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Salgında en acı haber! ABD'de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti
İstanbul’da bir profesör daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
İstanbul'da bir profesör daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

13:25: Destek Köyü çocuklarından Kovid-19 ile mücadeleye tam destek - Haberler 13:25: Ayvalık'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü - Haberler 13:22: "Kanserdeki artış nüfus artışından fazla" - Haberler 13:22: İspanya'da kıyamet koptu! Koronavirüsten 24 saatte 950 ölüm - Haberler 13:22: Mustafakemalpaşa Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşlar için seferber oldu - Haberler 12:53: Öğrencilerinin Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hastanede yatarken hazırladıkları klip - Haberler 12:27: Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek 12:07: Son Dakika: Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler 11:45: Salgında en acı haber! ABD'de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti - Haberler 11:37: Hayvanlar üzerinde denenecek ilk koronavirüs aşısının sonuçları Haziran'da belli olacak - Haberler 11:36: Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor 11:36: Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor - Haberler