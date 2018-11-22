Jandarmadan Korunma Altındaki Çocuklara Forma ve Top Hediyesi

22 Kasım 2018 Perşembe 12:20



22 Kasım 2018 Perşembe 12:20

İl Jandarma Komutanlığı personeli ziyaret ettiği çocuk evlerinde kalan korunma altında bulunan Türk ve Suriyeli çocuklara Milli Takım forması ve top hediye etti.İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü bakım evlerinde yaşayan Türk ve Suriyeli çocukları ziyaret etti. Onlarla sohbet eden ve taleplerini dinleyen jandarmalar, çocuklara Milli Takım forması, futbol topu gibi çeşitli hediyeler verdi.Çocuklara moral desteğinde bulunan İl Jandarma Komutanlığı personeli, bölgede benzer sosyal sorumluluk projelerine devam edecekleri belirtti. - KİLİS