Haberler » Güncel » Jandarmadan köy okullarındaki öğrencilerle rol model buluşması

Jandarmadan köy okullarındaki öğrencilerle rol model buluşması

Amasya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Çocuk Kadın Kısım Amirliği personelleri köy okullarındaki öğrencilerle rol model buluşması gerçekleştirdi.

18.10.2019 09:43Jandarmadan köy okullarındaki öğrencilerle rol model buluşması
Amasya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Çocuk Kadın Kısım Amirliği personelleri köy okullarındaki öğrencilerle rol model buluşması gerçekleştirdi.

Merkez ilçe Kuzgeçe köyü ve Taşova ilçesine bağlı Boraboy köyü ilkokullarını ziyaret eden ekipler, ileride öğrencilere örnek teşkil etmesi ve gelecekteki öğrenim hayatlarına bir basamak olması amacıyla rol model buluşması düzenlediler.

Öğrencilerle yakından ilgilenen personeller, çeşitli hediyeler verip Jandarma Çocuk Dergisi de dağıttılar. - AMASYA

Amasya İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:02 Adıyaman'da tarihi eser kaçakçılığına: 2 gözaltı
10:01 Bilek güreşinde dünya ikincisi Gamze'nin doktorluk hayali de gerçek oluyor
10:01 Bozuk yolları atlarla geçmeye başladılar
10:00 Narenciye işçilerini taşıyan minibüsle tır çarpıştı: 1 ölü, 26 yaralı
10:00 İstanbul'dan Çankırı'ya cenazeye katılmak için gelenleri taşıyan otobüs, Çankırı'nın Kurşunlu...
10:00 Sivas'tan kısa kısa
10:00 HDP'li başkanları tutuklanan Hakkari ve Yüksekova belediyelerine görevlendirme
18.10.2019 10:03:38