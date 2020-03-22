Jandarmadan köylerde "evde kal" çağrısı
Kastamonu'da köylerde devriye gezen jandarma ekipleri "evde kal" çağrısında bulundu.
22.03.2020 17:22 | Son Güncelleme: 22.03.2020 17:22
Kastamonu 'da köylerde devriye gezen jandarma ekipleri "evde kal" çağrısında bulundu.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Komutanlığa bağlı ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı köylerde kalan vatandaşları uyarıyor.
Jandarma ekipleri, köylerdeki devriye sırasında "Değerli hemşehrilerimiz evlerinizde kalmanız sizler ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım." anonsunda bulundular.
Ekiplerin uyarılarının süreceği belirtildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Komutanlığa bağlı ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı köylerde kalan vatandaşları uyarıyor.
Jandarma ekipleri, köylerdeki devriye sırasında "Değerli hemşehrilerimiz evlerinizde kalmanız sizler ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım." anonsunda bulundular.
Ekiplerin uyarılarının süreceği belirtildi.
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Kaynak: AA