Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Yerel ››Jandarmadan köylerde Korona bilgilendirmesi - Haberler

Jandarmadan köylerde Korona bilgilendirmesi

Jandarmadan köylerde Korona bilgilendirmesi Kütahya'nın Emet ilçesinde jandarma ekipleri tarafından köylerde yaşayan vatandaşlar Korana virüs tedbirleri kapsamında uyarıldı.

21.03.2020 09:24 | Son Güncelleme: 21.03.2020 09:26
Jandarmadan köylerde Korona bilgilendirmesi
KÜTAHYA - Kütahya 'nın Emet ilçesinde jandarma ekipleri tarafından köylerde yaşayan vatandaşlar Korana virüs tedbirleri kapsamında uyarıldı.
Emet Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Yeniceköy ve Kabaklar köylerinde özellikle yaşlıların yaşadığı evleri ziyaret ederek, Korana virüs hastalığı ve uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirme içeren broşürler dağıttılar.
Jandarma ekipleri, evlerinde olmayan vatandaşların kapı aralarından broşür bırakırken araçların da camlarına bilgilendirme içeren broşür bıraktılar.
Köy bakkalı camına bilgilendirme broşürü yapıştıran ekipler, bakkala satış esnasında uyması gereken kurallar hakkında bilgi verdi.
Köy sakinlerinden Ali Çağlar, yaptığı açıklamada, "Müşterilerimize karşı belli bir mesafede durarak ve eldiven takarak alışverişlerimizi yapıyoruz. En az sağlık çalışanlarımız kadar jandarmalarımızda her gün köylerimize geliyor ve kontroller yapıyorlar. Bugün de ellerindeki afişlerle, köydeki hanelerimize bilgilendirme yapıyorlar. Allah devletimizden, askerlerimizden ve sağlık çalışanlarımızdan razı olsun" dedi.
"Biz bu virüsü Cumhurbaşkanımızla beraber yeneceğiz, evden çıkmıyoruz" diyen 70 yaşındaki Fadime Baş, "Cumhurbaşkanıma selam söylüyorum. Evlerimizde bekliyoruz. Dışarıya çıkmıyoruz. Senden, kaymakamımızdan, askerimizden memnunuz. Biz bu hastalığı Cumhurbaşkanımızla birlikte millet olarak yenmeye çalışıyoruz. Başımızda sağolsun. Çıkmıyoruz evlerimizden" ifadelerini kullandı. Jandarmadan köylerde Korona bilgilendirmesi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Jandarmadan köylerde Korona bilgilendirmesi
Etiketler : Yeniceköy, Jandarma, Kütahya, Emet, Yerel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Yerel Manşet

Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

Beyoğlu'nda lokanta ve iş yerlerine korona virüs denetimi - Haberler Az su içmek koronavirüse yakalanmayı kolaylaştırıyor - Haberler Adana'da 30 bin liralık kaçak sigara ve tütün operasyonu - Haberler Adana'da pos tefeciliği operasyonu - Haberler İstanbul'da hatlı minibüsler korona virüse karşı dezenfekte edildi - Haberler Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı - Haberler Dünya Sağlık Örgütü, "Virüs gençleri etkilemiyor" tezini çürüttü: Ölebilirsiniz! - Haberler Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı - Haberler Koronavirüs salgınında hayatını kaydeden 9 vatandaşımızın ortak özelliği yaşlı olmaları Koronavirüs salgınında hayatını kaydeden 9 vatandaşımızın ortak özelliği yaşlı olmaları - Haberler Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı - Haberler Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı
Loading