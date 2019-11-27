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Jandarmadan kubar esrar operasyonu

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiçekdağı ilçesinde kubar esrar operasyonu yaptı.

27.11.2019 13:06 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:11Jandarmadan kubar esrar operasyonu
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Komutanlığı ekipleri, Çiçekdağı ilçesinde kubar esrar operasyonu yaptı.

Alınan bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları ihbar ve yapılan teknik takip sonucunda gece yarısı operasyon düzenledi.

Çiçekdağı ilçesi Köseli Beldesinde yapılan operasyonda M.K., İ.A, S.A., ve M.C., adlı kişilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, gizlenmiş vaziyette (250) gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Jandarma Komutanlığında alınan ifadelerinin ardından şüpheliler, adli mercilere sevk edildi. - KIRŞEHİR

Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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