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Jandarmadan, küçük Ceren Naz'a doğum günü sürprizi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarıya çıkamayan küçük Ceren Naz'ın doğum günü pastası isteğini, jandarma ekipleri yerine getirdi.

19.04.2020 20:42 | Son Güncelleme: 19.04.2020 20:44
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarıya çıkamayan küçük Ceren Naz'ın doğum günü pastası isteğini, jandarma ekipleri yerine getirdi.
Alınan bilgiye göre, Silivri 'nin Gümüşyaka Mahallesi'nde ikamet eden 10 yaşındaki Ceren Naz Şenözlü, 112 Mobil Vaka Takip hattını arayarak kendisinin doğum günü olduğunu, babasının evde olmadığını, annesinin de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarıya çıkamadığını aktardı.
İzlediği televizyonda jandarmanın bir çocuk için pasta aldığını gördüğünü anlatan küçük çocuk, jandarmadan kendisine de yardımcı olmasını istedi.
Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Ceren Naz için uygun doğum günü pastası hazırlatarak bulunduğu adrese götürdü.
Ceren Naz ve ailesine, başka bir istek ve ihtiyaçlarının olup olmadığı soran ekipler, daha sonra evden ayrıldı. Jandarmadan, küçük Ceren Naz’a doğum günü sürprizi

Kaynak: AA

Etiketler: Gümüşyaka, Jandarma, Silivri, Güncel
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