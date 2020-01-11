Haberler » 3. Sayfa » Jandarmadan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma operasyonu - Haberler

Jandarmadan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma operasyonu

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile Kaçakçılığın Önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında kaçakçıların elinde çeşitli özelliklerde tarihi eşya ele geçirildi.

11.01.2020 13:01 | Son Güncelleme: 11.01.2020 13:06Jandarmadan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma operasyonu
İl Komutanlığınca Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile Kaçakçılığın Önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında kaçakçıların elinde çeşitli özelliklerde tarihi eşya ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile Kaçakçılığın Önlenmesine ilişkin yürüttüğü başarılı çalışmada tarihi eser kaçakçılarına darbe vuruldu. S.E. isimli zanlının tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği bilgisine ulaşıldı. Ankara'nın Nallıhan ilçesi Çayırhan Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenilen S.E. isimli şüphelinin evinde yapılan arama neticesinde 27 adet bronz sikke, 3 adet toprak çömlek, 33 adet muhtelif taş obje, 43 adet muhtelif metal obje, 2 adet CZ Marka metal arama detektörü ele geçirildi. Zanlı S.E., jandarmaya götürüldükten sonra ifadesi alınarak adli makamlara sevk edildi. - ANKARA

Jandarma, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:30  Ukrayna: İran, bize bütün verileri teslim etti - Haberler
14:30  Trump: Nobel Barış Ödülü benim hakkımdı - Haberler
14:30  Tekirdağ'da Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait sikkeler ele geçirildi - Haberler
14:25  Erzincan'da 2019 yılından işlenen 3 cinayetin 2 sinin zanlısı kadın - Haberler
14:23  Polisin şüphelendiği araçta 4 farklı silah bulundu - Haberler
14:21  Tüm dünyanın konuştuğu skandala imza atan komutan konuştu - Haberler
13:41  Son dakika: İran Devrim Muhafızları, Ukrayna uçağını füze zannettikleri için düşürdüklerini açıkladı - Haberler
12:46  Süleymani'nin ölümüne ağlayan Hamaney'e bir darbe de Twitter'dan! - Haberler
12:04  Son dakika: ABD, Irak'ın "Askerlerinizi çekin" talebini reddetti - Haberler
12:04  Erdoğan'ın omuz verdiği cenazenin kime ait olduğu ortaya çıktı - Haberler
11.01.2020 14:38:17