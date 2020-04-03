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Jandarmadan kumar baskını

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir villaya baskın düzenleyen jandarma, kumar oynayan 10 kişiye ve yer temine sağlayan bir kişiye toplam 46 bin 515 TL para cezası kesti.

03.04.2020 18:45 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:48
Jandarmadan kumar baskını
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir villaya baskın düzenleyen jandarma, kumar oynayan 10 kişiye ve yer temine sağlayan bir kişiye toplam 46 bin 515 TL para cezası kesti.

Macar Mahallesi'nde kumar oynandığı bilgisine ulaşan Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı, belirlenen adrese baskın düzenledi. Cemal C. isimli şahsa ait olduğu belirlenen villaya baskın düzenleyen jandarma, kumar oynadığı tespit edilen 10 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramada masa üzerinde 5 bin 670 TL para, 24 deste iskambil kağıdı, 24 poker pulu ele geçirildi.

Kumar oynadığı tespit edilen Tunahan D., Savaş K., Zafer G., Ümit D., Mustafa Ç., Soner Ç., Oğuzhan S., Remzi Ü., Arif K. ve Ercan G. hakkında 5326 Sayılı Kanunun 34. maddesine istinaden toplam 12 bin 250 TL, ayrıca kumar oynayan ve kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan şahıslara da Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince toplam 34 bin 265 TL idari para cezası kesildi. Şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Gazipaşa, 3. Sayfa
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