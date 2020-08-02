Jandarmadan Kurban Bayramı mesaisi

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında Kurban Bayramı süresince Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde bulunan yollarda arife gününden başlayarak trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı 325 personelin katılımıyla 542 görev gerçekleşti. Bu kapsamda 4 bin 661 araç ve 13 bin 983 kişinin sorgusu yapıldı. Araçları durduran, vatandaşların bayramlarını kutlayan ekipler trafik kuralları hakkında bilgiler vererek kolonya ve lokum ikram etti. Araçlardaki çocuklardan ise trafik kurallarına uyulmaması durumunda ebeveynlerini uyarmaları istendi. Jandarma ekipleri sürücülere sosyal mesafe ve maske konusunda daha dikkatli davranılması konusunda da uyarılarda bulundu.

Öte yandan, 2019 yılında Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde 10 kaza ve kazalara ilişkin 17 kişi yaralanırken, bu sayı 2020 yılında düşerek; 4 kaza ve kazaya ilişkin 10 kişinin yaralandığı belirtildi. - SAKARYA