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Jandarmadan lüks rezidansa uyuşturucu baskını

İstanbul'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, bonzai yapımında kullanılan 15 kilogram fubinaca maddesi ele geçirildi.

12.11.2019 11:00 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:00Jandarmadan lüks rezidansa uyuşturucu baskını
'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, bonzai yapımında kullanılan 15 kilogram fubinaca maddesi ele geçirildi.
İstanbul İl Komutanlığı ekipleri, T.K. ve E.K. isimli şüphelilerin, yasadışı yollarla temin ettiği yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi (Fubinaca) İstanbul'da torbacı tabir edilen şahıslara dağıtacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde şüphelilerin Küçükçekmece'de faaliyet gösterdiğini belirleyen ekipler, zanlıları takibe başladı.
Dikkat çekmemek için lüks bir rezidans kiralayan şüphelilerin uyuşturucu maddeleri burada depoladığı, Florya'da bulunan ve paravan olarak kullandıkları bir kafeteryada ise satış yaptıklarını tespit eden jandarma, şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda T.K ile E.K, gözaltına alındı. Şüphelilerin Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'ndeki ikametlerinde yapılan aramada, yatağın baza kısmına saklanmış uyuşturucu madde (Bonzai) yapımında kullanılan 15 kilogram Fubinaca maddesi ile uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
15 ton bonzai elde edilecekti
Ele geçirilen 15 kilogram Fubinaca'dan 15 ton bonzai elde edilebileceği bildirildi.
Yakalanan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

İstanbul, Jandarma, Güncel

Kaynak: AA

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