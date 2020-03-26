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Jandarmadan marketlerde korona virüs denetimi

Jandarmadan marketlerde korona virüs denetimi İstanbul'da jandarma ekipleri, İçişleri Bakanlığının yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aldığı kararların ardından marketlerdeki denetimleri sıkılaştırdı.

26.03.2020 21:49 | Son Güncelleme: 26.03.2020 21:51
Jandarmadan marketlerde korona virüs denetimi
İSTANBUL - İstanbul 'da jandarma ekipleri, İçişleri Bakanlığının yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aldığı kararların ardından marketlerdeki denetimleri sıkılaştırdı. Yapılan denetimlerde meyve ve sebzelerin poşet içinde olmasına dikkat eden jandarma ekipleri, kasa önlerindeki 1'er metrelik mesafe alanları ve marketlerin içinde yoğunluk oluşmaması konusunda çalışmalarını devam ettiriyor.
Yeni tip korona virüs salgınının Türkiye'de görülmesi üzerine salgının yayılması tehlikesine karşı uygulanacak tedbirler artırıldı. Hijyenik şartların karşılanması için İstanbul İl Jandarma ekipleri marketlerdeki denetimleri sıkılaştırdı. Eyüpsultan'da bulunan bir markete giren İstanbul İl jandarma müdürlüğü ekipleri firma sahiplerine ve çalışanlarına hijyenle ilgili bilgi verdi. Market içerisindeki ürünlerin poşetlenmesi, sosyal mesafe ve diğer konularda da market çalışanlarına uyarılarda bulunuldu. Yapılan denetimlerde meyve ve sebzelerin poşet içinde olmasına dikkat eden jandarma ekipleri, kasa önlerindeki 1'er metrelik mesafe alanları ve marketlerin içinde yoğunluk oluşmaması konusunda çalışmalarını devam ettiriyor.
İstanbul İl Jandarma Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerin gün içerisinde de devam edeceği öğrenildi. Jandarmadan marketlerde korona virüs denetimi

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Jandarma, Genel

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Jandarmadan marketlerde korona virüs denetimi

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