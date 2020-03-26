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jandarmadan marketlerde koronavirüs denetimi

İSTANBUL İl Jandarma ekipleri, marketlerin, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınladığı ek genelgede belirtilen müşteri sayısı ile ilgili kararlara uyup uymadığını denetledi.

26.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:11
jandarmadan marketlerde koronavirüs denetimi
İSTANBUL  İl Jandarma ekipleri, marketlerin, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınladığı ek genelgede belirtilen müşteri sayısı ile ilgili kararlara uyup uymadığını denetledi.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı ek genelgede, koronavirüsle mücadele kapsamında il ve ilçelerde tüm marketlerin saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında hizmet vereceği ve market içindeki en fazla müşteri sayısını hizmet sunulan toplam alanın depolar, idari bürolar hariç onda biri kadar olacağı kararları yer aldı. İstanbul İl Jandarma ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı ek genelgede belirtilen bu kararlar çerçevesinde marketleri denetledi. Denetimde, marketteki müşteri sayısı ile birlikte çalışanların da hijyen şartlarına uyup uyulmadığına bakıldı. Kemerburgaz'da denetim yapılan marketin çeşitli noktalarında 'marketimizde aynı anda 25 müşterimize hizmet vermekteyiz' ve kasaların önünde 'değerli müşterilerimiz kasalarda ödeme yaparken lütfen sosyal mesafeye dikkat edelim' yazdığı görüldü.

Denetlenen marketin sahibi Fatma Özgün, "Koronavirüsle alakalı olarak biz de önlemlerimizi aldık. Gerek yerlerimize çizgiler koyarak, gerek çalışma saatlerimizi ayarlayarak düzenlemeler yaptık. İçeriye gelen müşterilerimizi de olabildiğince bilgilendiriyoruz. 1 metreden fazla yakın durma söz konusu olmuyor. İçeriye 25 kişiden fazla almamaya özen gösteriyoruz. Sağlığımız çok önemli, market olarak biz de gerekli özveriye sahibiz. Eldiven ve maskeyi bütün elemanlarımız kullanıyor. İnşallah daha sağlıklı günlerde, daha güzel hizmetlerde bulunacağız. Meyve ve sebzeleri eldivenle, gerekli titizliği göstererek poşetliyoruz. Vatandaşlar da önlemler açısından çok memnunlar. Sağlık söz konusu, biz de buna çok dikkat etmek zorundayız" dedi.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Jandarma, İstanbul, Güncel

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