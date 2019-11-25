Haberler » Güncel » Jandarmadan Mehmetçik Vakfı'na bağış yapan öğrencilere ziyaret - Haber

Jandarmadan Mehmetçik Vakfı'na bağış yapan öğrencilere ziyaret

Ankara İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, harçlıklarını öğretmenleri adına Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan öğrencileri ziyaret etti.

25.11.2019 17:46 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:46Jandarmadan Mehmetçik Vakfı'na bağış yapan öğrencilere ziyaret
İl Komutanlığı yetkilileri, harçlıklarını öğretmenleri adına Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan öğrencileri ziyaret etti.
Alınan bilgiye göre, jandarma yetkilileri 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Yenimahalle'deki Türkan Azmi Köksoy İlkokulu'nu ziyaret ederek Mehmetçik Vakfı'na öğretmenleri adına bağışta bulunan 3-A sınıfı öğrencileriyle bir araya geldi.
Yetkililer, ziyarette, öğretmene sertifika ve çiçek verdi.
Öğrencilerle bir süre sohbet eden yetkililer, jandarmanın görevleri hakkında kısa bilgilendirme yaptı.
Sınıf öğretmeni de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Mehmetçiğe teşekkür etti.

Tsk Mehmetçik Vakfı, Jandarma, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:26 İYİ Parti üyeleri, Gölbaşı'nda kadına yönelik şiddete dikkat çekti
19:25 Küçükçekmece'de dehşet
19:24 Kadına yönelik şiddete ilişkin farkındalık yürüyüşü - MUĞLA
19:23 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu üssün kapatılmasını talep edenler ülkemizin, Katar'ın kara gün dostu...
19:22 Bakan ersoy, 2 tarihi eseri çin'e iade etti
19:08 İstanbul'da 4 bin 500 et ve et ürünleri işletmesi sağlığa uygunsuz bulundu
18:42 Son dakika: Motorinin litre fiyatında 8 kuruş indirime gidilecek
18:09 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne hak kazananlar belli oldu
18:09 Yasak ilişki ölümle bitti! 5. kattan düştüğü iddia edilen kadın ve erken öldü
17:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a övgü dolu sözler: Kara gün dostudur
17:13 Talat Atilla, CHP'li Faik Öztrak'ın açıklamasına sert tepki gösterdi
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 19:26:56