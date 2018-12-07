Jandarmadan Meyve Pekmezi Üretim Tesisine Baskın

Kilis
'te, jandarma ekipleri, hijyen olmayan şartlarda meyve pekmezi üreten bir iş yerine operasyon düzenledi.
Kilis İl Jandarma
Komutanlığı Asayiş Timleri, Kilis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Mal Müdürlüğü ekiplerinin katılımı ile Merkez
ilçeye bağlı Akçabağlar
köyü yolu üzerinde bulunan katı karışık meyve pekmezi imalathanesinde operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan kontrolde, iş yerinin ruhsatsız çalıştığı ve hijyenik olmayan koşullarda üretim yaptığı tespit edilmiş, iş yeri sahibine gerekli idari işlemler yapıldı. - KİLİS
07 Aralık 2018 Cuma 11:33