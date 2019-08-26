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Jandarmadan motosiklet uygulaması

Bursa İl Jandarma ekipleri, 108 tim ve 308 personelle motosikletlere yönelik uygulama yaptı.

26.08.2019 11:44 Jandarmadan motosiklet uygulaması
Bursa İl Jandarma ekipleri, 108 tim ve 308 personelle motosikletlere yönelik uygulama yaptı. 74 motosiklet trafikten men edilirken, 71 bin 69 lira para ceza kesildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri, 108 tim ve 308 personel ile motosikletlere yönelik uygulama yaptı. 11 bin 241 motosikletin incelendiği uygulamada, 74 motosiklet trafikten men edilirken, 144 araca toplam 71 bin 69 lira cezai müeyyide uygulandı. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs ile 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. - BURSA

Jandarma, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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