Jandarmadan Öğrenci ve Sürücülere Trafik Eğitimi

Hakkari
'nin Çukurca
ilçesinde jandarma ekiplerince öğrenci ve sürücülere trafik bilgilendirme eğitimi verildi.
Çukurca İlçe Jandarma
Komutanlığı trafik ekiplerince ilçeye bağlı Gündeş köyü Şehit Polis
Murat Yatarkalkmaz ile Çığlı Şehit Binbaşı Erdoğan Özdemir okullarında düzenlenen eğitimlere, 8. sınıf öğrencileri ile okul servis sürücüleri katıldı.
Eğitimlerde trafik kuralları hakkında katılımcıları bilgilendiren jandarma trafik ekipleri, okul servislerini de denetleyerek sürücülerden tespit ettikleri eksiklikleri gidermeleri konularında uyarılarda bulundu.
Sürücüleri emniyet kemeri takmaları konusunda uyaran trafik ekipleri, önceliklerinin trafik kazalarının önlenmesine katkı sağlamak olduğunu belirtti.
Hakkari,Çukurca,Jandarma
25 Kasım 2018 Pazar 14:48