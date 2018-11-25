25 Kasım 2018, 14:48
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Jandarmadan Öğrenci ve Sürücülere Trafik Eğitimi

Jandarmadan Öğrenci ve Sürücülere Trafik Eğitimi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde jandarma ekiplerince öğrenci ve sürücülere trafik bilgilendirme eğitimi verildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde jandarma ekiplerince öğrenci ve sürücülere trafik bilgilendirme eğitimi verildi.

Çukurca İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince ilçeye bağlı Gündeş köyü Şehit Polis Murat Yatarkalkmaz ile Çığlı Şehit Binbaşı Erdoğan Özdemir okullarında düzenlenen eğitimlere, 8. sınıf öğrencileri ile okul servis sürücüleri katıldı.

Eğitimlerde trafik kuralları hakkında katılımcıları bilgilendiren jandarma trafik ekipleri, okul servislerini de denetleyerek sürücülerden tespit ettikleri eksiklikleri gidermeleri konularında uyarılarda bulundu.

Sürücüleri emniyet kemeri takmaları konusunda uyaran trafik ekipleri, önceliklerinin trafik kazalarının önlenmesine katkı sağlamak olduğunu belirtti. Hakkari,Çukurca,Jandarma
25 Kasım 2018 Pazar 14:48