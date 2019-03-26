Jandarmadan Öğrencilere Bilgilendirme

Kaynak: AA

İslahiye Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencilerine "Bilinçli Birey Bilinçli Toplum" projesi kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından asayiş konusunda bilgilendirme yapıldı.İlçe Jandarma Komutanlığında görevli personel, Fatih Sultan Mehmet MTAL okul bahçesinde öğrencilere asayiş konusunda bilgiler verdikten sonra trafik, olay yeri inceleme ve asayiş ekipleri, alanları ile ilgili mesleki bilgileri paylaştı.Personel, görev sırasında kullanılan araç ve gereçleri tanıttı.Okul Müdürü Necati Ak, proje kapsamında öğrencilerin bilgilendirilmesi dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta ve İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı Vahit Sağdıç'a teşekkür etti.