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Jandarmadan öğrencilere eğlenceli "trafik kuralları" eğitimi

Hatay'da İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen etkinlikle öğrencilere trafik kuralları anlatıldı.

13.01.2020 12:20 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:52Jandarmadan öğrencilere eğlenceli
'da İl Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen etkinlikle öğrencilere trafik kuralları anlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı, merkez Antakya ilçesinde jandarmanın sorumluluk bölgesinde bulunan Kuruyer Abdülaziz Karadeniz İlkokulundaki öğrencilere, trafik kullarını anlatmak ve bu konuda bilinç oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi.
Palyaço eşliğinde verilen eğitimde miniklere trafik kuralları, trafik işaretleri ve emniyet kemerinin önemi anlatıldı.
Eğitimi ilgiyle izleyen öğrenciler, palyaço gösterisiyle de eğlendi.

Trafik Şube Müdürlüğü, Jandarma, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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