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Jandarmadan öğrencilere jest

Malatya'da köy okullarında okuyan öğrenciler, jandarma ekipleri tarafından hayvanat bahçesi ve sinemaya götürüldü.

13.11.2019 12:15 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:20Jandarmadan öğrencilere jest
'da köy okullarında okuyan öğrenciler, jandarma ekipleri tarafından hayvanat bahçesi ve sinemaya götürüldü.

Malatya İl Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği, kırsal mahallelerde eğitim gören öğrencilere unutulmaz bir gün yaşattı. Doğanyol ilçesi Gökçe İmam Hatip Ortaokulu ile Koldere Ortaokulu öğrencileri jandarma ekipleri ile birlikte Malatya'da önce Tabiat Parkı'nda bulunan Hayvanat Bahçesini gezdi sonra da Malatya Park AVM'de bulunan sinemaya gittiler. Daha önce televizyondan gördükleri hayvanları canlı olarak ilk defa görmenin mutluluğunu yaşayan öğrenciler, sinemada ise 'Kral Şakir' adlı animasyon filmini büyük bir zevkle izlediler. Daha sonra İl Jandarma Komutanlığını da ziyaret eden öğrenciler, burada da Jandarma köpeklerinin kendileri için yaptığı mini gösteriyi izledi. Öğrenciler, kendilerine unutulmaz bir gün yaşatan Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür ederken, öğrencilere eşlik eden öğretmenler de "Öğrencilerimiz için unutulmaz ve son derece özel bir gün oldu. Hayatlarında ilk kez sinema filmi izleyen öğrencilerimiz oldu. Hayvanat bahçesini, alışveriş merkezini gezdiler ve Jandarma personeli ile zaman geçirmekten büyük keyif aldılar. Jandarma personelinin sıcak ve samimi davranışları öğrencilerimizin Jandarmaya olan sevgisini daha da pekiştirdi. Bu günü 60-70 yaşlarına geldiklerinde bile net bir şekilde hatırlayacaklarını ve hiçbir şekilde unutmayacaklar" dediler. - MALATYA

Hayvanat Bahçesi, Jandarma, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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