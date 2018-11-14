Jandarmadan Öğrencilere Kitap Hediyesi

14 Kasım 2018 Çarşamba 12:54



14 Kasım 2018 Çarşamba 12:54

Çorum'da Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dünya Çocuk Kitapları Haftası dolayısıyla okulları ziyaret ederek, öğrencilere kitap hediye etti.Jandarma Genel Komutanlığının talimatıyla başlatılan okuma seferberliği kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Kadın ve Çocuk Kısım Amirliği emrinde görevli Jandarma Üst Çavuş Seda Sevinç, Jandarma Üst Çavuş Yeliz Esikurt ve Uzman Jandarma Çavuş Gökalp Alıcı kent merkezindeki Dumlupınar ilkokulunu öğrencileri ile bir araya geldi.Öğrencilere kitap okuma sevgisini aşılamak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte ayrıca jandarmanın ne iş yaptığı, nasıl asker olunduğu gibi konularda bilgi verildi.Uzman Jandarma Çavuş Gökalp Alıcı, öğrencilere polis ve askerden korkmamaları gerektiğini söyledi.Bir sorun ile karşılaştıklarında anne ve babadan sonra ilk başvurabilecekleri kişilerin asker ve polisler olduğunu ifade eden Alıcı, "Büyüyünce siz de asker, jandarma olabilirsiniz. Ancak bugün derslerinize çok çalışmanız ve öğretmenlerinizi can kulağıyla dinlemeniz gerekiyor." dedi.Çavuş Seda Sevinç ve Yeliz Esikurt da beraberinde getirdikleri hikaye kitaplarını çocuklara okudu.Dumlupınar ilkokulu 3. sınıf öğrencisi Ekin Bolat, etkinliğin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, askerlerin ve jandarmanın çok iyi insanlar olduğunu öğrendiğini söyledi.Etkinlik, toplu hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.