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Jandarmadan öğrencilere mont ve kırtasiye malzemesi

Van İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliğince öğrencilere mont ve kırtasiye malzemesi hediye edildi.

04.11.2019 17:04Jandarmadan öğrencilere mont ve kırtasiye malzemesi
Van İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliğince öğrencilere mont ve kırtasiye malzemesi hediye edildi.

Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği görevlileri, erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele için yürütülen "Ben Daha Çocuğum" projesi kapsamında Özalp İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Hazine İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti. Burada okuyan öğrencilerle yakından ilgilenen jandarma personeli, beraberinde getirdikleri mont ve kırtasiye malzemelerini 52 öğrenciye hediye etti. - VAN

Jandarma, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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