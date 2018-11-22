Jandarmadan Öğrencilere Trafik Eğitimi

Bayburt
'ta jandarma ekiplerince, "Trafik Dedektifleri" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.
İl Jandarma
Komutanlığı Trafik ekipleri, İçişleri Bakanlığı
, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığınca imzalanan "Trafik Dedektifleri" projesi kapsamında ilköğretim öğrencilerine yönelik eğitim vermeye başladı.
Eğitimler kapsamında jandarma sorumluluk alanındaki Arpalı
Şehit Fatih
Kostik İlkokulu öğrencileriyle bir araya gelen jandarma ekipleri, trafikte uyulması gereken kurallar, emniyet kemerinin önemi ve kullanılması, okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar, yaya ve okul geçitlerindeki geçiş kuralları, karşıdan karşıya geçiş kuralları, ışık ve sesli işaretlerin ne anlama geldiği hususları ile trafik kuralları hakkında uygulamalı eğitim verdi.
Ekipler, eğitim sonunda öğrencilere, trafik dedektifi kimlik kartı ile dergi ve kitap hediye etti.
Bayburt,Jandarma
22 Kasım 2018 Perşembe 16:36