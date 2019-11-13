Haberler » Güncel » Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi - Haber

Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Anaokulunda genel görüntüler Jandarma ekipleri tarafından öğrencilere verilen eğitimden görüntüler Okul Müdürü Hikmet Yıldız ile röportaj Okul önünde toplu footğraf çektirilmesi Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimiMUŞ (AA ) - Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri ilkokul...

13.11.2019 18:10 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:12
Anaokulunda genel görüntüler
ekipleri tarafından öğrencilere verilen eğitimden görüntüler
Okul Müdürü Hikmet Yıldız ile röportaj
Okul önünde toplu footğraf çektirilmesi
Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
MUŞ (AA ) - Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri ilkokul öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verdi.
Konukbekler Beldesi İlkokulundaki eğitimin ardından okul müdürü Hikmet Yıldız, jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Eğitimlerin faydalı olduğuna değinen Yıldız, "Bu tür eğitimler çocuklarımız için çok önemli. Çocuklar artık yola çıktıkları andan itibaren bu bilgilere uymaya çalışacaklar. Bu açıdan çok faydalı" dedi.
Ekipler daha sonra öğrencilere kitap ve bayrak dağıttı.
Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Okul Müdürü, Jandarma, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
20:24 ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin son dönemde (Suriye'de) 100'den fazla DEAŞ savaşçısını yakaladığını...
20:23 Bakan fahrettin koca: o hastanenin lösemili çocuklar için kullanılması için elimizden gelen tüm...
20:23 Kocaeli otobüste fenalaşan kız çocuğunu hastaneye yetiştirdi
20:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray'da (1)
20:23 Hırsızlık yapan kadın yakalandı
20:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
20:09 Ankara'da eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ'lı yakalandı
19:58 Tokat'ta iğrenç olay! 3 kız kardeşe cinsel istismarda bulunan 5 kişi tutuklandı
19:56 Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine Cumhuriyetçi senatörleri de davet etti
19:55 MSB: YPG'li teröristlerin taciz ve saldırılarına gerekli karşılık verilmektedir
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
13.11.2019 20:26:15