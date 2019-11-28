Haberler » Güncel » Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi - Haber

Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından köylerdeki ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi veriliyor.

28.11.2019 11:28 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:28Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
İlçe Komutanlığı ekipleri tarafından köylerdeki ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi veriliyor.
Jandarma trafik timlerince Sarıbuğday Köyü İlkokulu'nda öğrenim gören öğrencilere jandarmayı tanıtıcı sunum yapıldıktan sonra trafik eğitimi verildi.
Eğitimde trafik kuralları ve jandarma sevgisinin küçük yaşlarda çocuklara kazandırılması amaçlanıyor.
Ulaşım, kara yolu trafiği, temel trafik kuralları gibi konularda bilgi verilen eğitim sonunda trafik tim personeli, öğrencilerin yönelttiği soruları yanıtladı.
Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Bekir Sarıgül tarafından verilen eğitime 44 öğrenci ile 4 öğretmen katıldı.

Merzifon, Jandarma, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:04 Yaralıya müdahale eden sağlıkçı çifti darbedenlerin 16'şar yıl hapsi istendi
13:04 Giresun'da sağanak ev ve iş yerlerine zarar verdi
13:04 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Sağladığımız destekler karşılığını buluyor"
13:04 Suriye'nin kuzeyinde terör saldırıları: 7 yaralı
12:59 Üniversiteli gençlere Manisa Tarzan'ı anlatıldı
12:49 Asgari ücrette ilk teklif Türk-İş'ten: 2 bin 578 liranın altında hiçbir şeyi konuşamayız
12:40 İmamoğlu karşıtları, su zammına ilişkin broşür hazırlayarak İstanbul'da propaganda yaptı
12:02 Son dakika: Bakan Turhan: Türkiye'de ilk defa akıllı ulaşım altyapısını tamamladık
11:59 İstanbul emniyetinde yeni dönem! 2 bin polise yaka kamerası takıldı
11:32 İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de Alevi ailenin evinin işaretlenmesine çok sert tepki gösterdi
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
11:23 Bakan Soylu açıkladı! 11 Fransa vatandaşı DEAŞ'lı terörist ülkelerine gönderilecek
10:27 Vücudunun tamamı pullanan talihsiz adam, kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor
10:25 Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı
20:33 Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, canlı yayında depreme yakalandı
28.11.2019 13:05:17