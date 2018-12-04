Jandarmadan Öğrencilere Trafik Semineri

Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından öğrencilere, trafik semineri düzenlendi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığınca, İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim personeli tarafından İnegöl Hacı Sevim Yıldız Kampüsünde eğitim gören lise öğrencilerine "Temel Trafik Kuralları" konulu bilgilendirme semineri düzenlendi.
Yapılan bilgilendirme seminerinde lise öğrencilerine trafik kuralları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla trafik kuralları anlatıldı. 200 öğrenci jandarma personeline memnuniyetlerini dile getirdi. - BURSA
Jandarma,Bursa
04 Aralık 2018 Salı 16:39