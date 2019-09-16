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Jandarmadan öğrencilere ziyaret

Kilis'te İlköğretim Haftası dolasıyla jandarma ekipleri öğrencileri ziyaret etti.

16.09.2019 15:30Jandarmadan öğrencilere ziyaret
Kilis'te İlköğretim Haftası dolasıyla jandarma ekipleri öğrencileri ziyaret etti.

Kilis Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yavuzlu ve Karamelik İlkokulu öğrencilerini ziyaret ederek, 2019-2020 eğitim öğretim yılının tüm öğrencilere hayırlı olmasını temenni etti.

Jandarma ekipleri, yeni eğitim öğretim yılı boyunca sorumluluk bölgelerindeki okulların çevrelerinde jandarma personellerince güvenliğin sağlanacağını ifade etti.
Jandarma ekipleri, bir süre sohbet ettikleri öğrencilere çocuk dergisi de dağıttı.

Kilis Merkez, Jandarma, Kilis, Güncel

Kaynak: AA

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