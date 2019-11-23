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Jandarmadan Öğretmenler Günü videosu

Jandarmadan Öğretmenler Günü videosuANKARA - Jandarma Genel Komutanlığı 24 Kasım Öğretmen Günü dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden video paylaştı.

23.11.2019 18:40 | Son Güncelleme: 23.11.2019 18:42
Jandarmadan Öğretmenler Günü videosu
ANKARA - Jandarma Genel Komutanlığı 24 Kasım Öğretmen Günü dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden video paylaştı.
Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabının bulunduğu video paylaşım sitesi üzerinden 24 Kasım Öğretmen Günü'ne özel video paylaştı. Videoda askeri personellerin öğretmenlere tek tek teşekkür ettikleri görüldü. Video paylaşımının altına da, "Büyüğe saygıyı, Küçüğe sevgiyi, Bayrak altında dimdik yürümeyi, Vatanı ve milleti karşılıksız sevmeyi sizler sayesinde öğrendik biz. Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm saygıdeğer öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun" mesajı bırakıldı.
Jandarmadan Öğretmenler Günü videosu

Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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