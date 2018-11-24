Jandarmadan Öğretmenlere Karanfilli Kutlama

24 Kasım 2018 Cumartesi 15:55



24 Kasım 2018 Cumartesi 15:55

Adıyaman Besni İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere karanfil dağıttı.24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikleri kapsamında öğretmenlere tek tek kırmızı karanfil dağıtan ilçe jandarma personeli tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı.Jandarmanın anlamlı ve zarif davranışından duydukları memnuniyeti dile getiren öğretmenler ise, jandarma personeline teşekkür etti. - ADIYAMAN