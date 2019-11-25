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Jandarmadan öğretmenlere "sürpriz"

Samsun Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri öğretmenlere, "Öğretmenler Günü" sürprizi yaptı.

25.11.2019 11:06 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:06Jandarmadan öğretmenlere
Komutanlığına bağlı trafik ekipleri öğretmenlere, "Öğretmenler Günü" sürprizi yaptı.
Trafik ekipleri, Aslançayır Mahallesi Altınbaşak mevkisinde öğrenci servisi denetimi yaptı.
Kırsal mahallelerdeki okullarda görev yapan öğretmenleri taşıyan servisi de durduran jandarma ekibi, araçtaki öğretmenleri, "servis aracının noksanlarından dolayı bağlanacağını ve başka bir araçla okullara sevk edileceklerini" söyleyerek araçtan indirdi.
Araçtan inen öğretmenlere jandarmalar tarafından çiçek ve hediyeler verildi, öğretmenlerin Öğretmenler Günü kutlandı.
Jandarma personeline göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür eden öğretmenler, "Bizleri özel günümüzde hatırlayan ve yanımızda olan jandarmamıza teşekkür ediyoruz." ifadesinde bulundular.

Öğretmenler Günü, Jandarma, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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