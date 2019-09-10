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Jandarmadan okul önlerinde denetim: 17 gözaltı

BURSA'da, jandarma ekipleri, okulların açılmasıyla öğrencilerin güvenli eğitim dönemi geçirmeleri için okul önlerinde, metruk binalarda ve kafelerde uygulama yaptı.

10.09.2019 11:26 Jandarmadan okul önlerinde denetim: 17 gözaltı
BURSA'da, jandarma ekipleri, okulların açılmasıyla öğrencilerin güvenli eğitim dönemi geçirmeleri için okul önlerinde, metruk binalarda ve kafelerde uygulama yaptı. Denetimde; 9 bin 873 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 17 kişi gözaltına alındı.
Bursa Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yeni eğitim- öğretim yılının başlamasıyla okul önlerinde denetimlere başladı. Öğrencilerin güvenli eğitim dönemi geçirebilmeleri için 3 aşamalı gerçekleştirilen uygulamada; 1092 umuma açık mekan, 124 okul ve 81 metruk bina kontrol edildi. 242 tim ve yaklaşık 850 kişilik jandarma personelinin katıldığı uygulamada; 9 bin 873 kişi sorgulanırken, aranması olan 17 kişi gözaltına alındı. Yapılan yol uygulamasında ise 4 bin 596 araç kontrol edilirken, 15 araç trafikten men edildi, 58 sürücüye de toplam 18 bin 838 liralık idari para cezası kesildi.



Jandarma, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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