Jandarmadan Okul Servislerine Denetim

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:03



03 Aralık 2018 Pazartesi 17:03

Ereğli ilçesinde jandarma ekipleri, okul servis araçlarını denetledi.Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki okul servislerini durdurarak denetim yaptı.Okul servislerini denetleyen ekipler, öğrencileri de dikkatli olmaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.Jandarma trafik ekipleri servis şoförlerini dikkat etmeleri gereken konulara karşı uyarırken, araçlarda emniyet kemerinin çalışıp çalışmadığı ve camların açılıp açılmadığını kontrol etti.Okul servis denetimlerinde araçların yanı sıra şoförler ve servis hostesleri de Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçirildi ve yetki belgeleri kontrol edildi.Uygulamada, yönetmeliğe uygun taşıma yapmayan servis araçlarının İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirileceği belirtildi.Denetimlerde, okul servis yönetmeliğine aykırı bulunan bazı araçlara cezai işlem yapıldı.Jandarma ekipleri ayrıca Alaplı Çatak köyünde öğrencilere yönelik eğitim semineri verdi, eğitici broşürler dağıttı.