Jandarmadan Okul Servislerine Denetim

Gölbaşı ilçesinde jandarma ekipleri, okul servis araçlarını denetledi.
Gölbaşı İlçe Jandarma
Komutanlığı trafik ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki okul servislerini durdurarak denetim yaptı.
Okul servislerini denetleyen ekipler, öğrencilerin dikkatli olmaları ve onları emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.
Jandarma trafik ekipleri, servis şoförlerini de dikkat etmeleri gereken konulara karşı uyardı ve araçlarda emniyet kemerinin çalışıp çalışmadığı ve camların açılıp açılmadığını kontrol etti.
Okul servis denetimlerinde araçların yanı sıra şoförler ve servis hosteslerinin de kimlik ve yetki belgeleri kontrol edildi.
Uygulamada, yönetmeliğe uygun taşıma yapmayan servis araçlarının İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirileceği belirtildi.
Jandarma ekipleri ayrıca Belören
beldesindeki öğrencilere yönelik eğitim semineri verdi, eğitici broşürler dağıttı.
Kaynak: AA