Jandarmadan okul servislerine denetim

Merzifon
ilçesinde eğitim öğretim yılının başlamasıyla okul servis araçlarına yönelik jandarma ekiplerince denetim yapıldı.
Merzifon İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki okul servislerini durdurarak denetim yaptı.
Jandarma ekibi, denetimde öğrencileri de dikkatli olmaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.
Jandarma trafik ekipleri, servis şoförlerini dikkat etmeleri gereken konulara karşı uyarırken, okul servis araçlarında sürücülerin ruhsat ve ehliyet, araçların yolcu kapasitesi, araç içinin temizliği, okul taşıtı ibaresi ve araç arkasında kırmızı ışıklı "Dur" lambasının bulunup bulunmadığı kontrol edildi.
Uygulamada 92 okul servisi denetlendi ve 4 araç sürücüsüne de ceza kesildi.