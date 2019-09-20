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Jandarmadan örnek çalışma

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Ekinciler Mahallesi'nde eğitim gören öğrencilere, jandarma ekipleri tarafından trafik eğitimi verildi.

20.09.2019 14:54Jandarmadan örnek çalışma
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Ekinciler Mahallesi'nde eğitim gören öğrencilere, jandarma ekipleri tarafından trafik eğitimi verildi. Eğitime katılan öğrenciler daha sonra tıraş edildi.

Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Ekinciler Mahallesi İlköğretim Okulu'nda eğitim gören yaklaşık 100 öğrenciye jandarma ve trafik konularında seminer verildi. Seminere katılan öğrenciler, daha sonra Yenişehir Kaymakamlığı Sosyal Dayanışma Vakfı'ndan talep edilen berber ve kuaförler ile tıraş edilip saç bakımları yapıldı.

Öğrenciler, verdikleri eğitim ve saç bakımları nedeni ile jandarma ekiplerine teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Yenişehir, Jandarma, Güncel

Kaynak: İHA

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