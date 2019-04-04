Jandarmadan Örnek Davranış

Erzurum
İl Jandarma
Komutanlığı personeli tarafından Dünya Sağlık Günü
ve Kanser Haftası nedeni ile kanser hastaları ziyaret edildi.
Jandarma Teşkilatının 180 kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Erzurum İl Jandarma Komutanlığı personeli, Atatürk Üniversitesi
Araştırma Hastanesi Onkoloji bölümünde tedavi gören kanserli hastaları ziyaret etti.
Jandarma personeli hastalara geçmiş olsun dileklerini iletirken, çocuklara oyuncak hediye büyüklere karanfil dağıtıp sohbet ettiler. - ERZURUM
Dünya Sağlık Günü, Jandarma, Erzurum, Güncel
Kaynak: İHA