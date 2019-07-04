04.07.2019 15:44
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Jandarmadan örnek davranış

Jandarmadan örnek davranış

Kilis'in Musabeyli ilçesinden ilaç almak için kent merkezine yürüyerek gitmeye çalışan yaşlı adamı jandarma görerek, ilacını aldıktan sonra köyüne gönderdi.

Kilis'in Musabeyli ilçesinden ilaç almak için kent merkezine yürüyerek gitmeye çalışan yaşlı adamı jandarma görerek, ilacını aldıktan sonra köyüne gönderdi.

Musabeyli ilçesine bağlı bağlı Fericek köyünde yaşayan 74 yaşındaki Hasan Öztan, ilaçlarını almak için yaya olarak kent merkezine doğru yürürken, görevli jandarma trafik timleri tarafından fark edildi., Jandarma araçlarına alınan Öztan'a eczaneye kadar eşlik etti.

Jandarma ekipleri, ilaçlarını aldıklarını yaşlı adamı minibüse bindirerek köyüne gitmesini sağladı. - KİLİS
Kaynak: İHA
Musabeyli, Jandarma, Kilis, Güncel

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