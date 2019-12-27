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Jandarmadan özel çocuklara, özel trafik eğitimi

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından özel eğitim alan çocuklara eğitim verildi.

27.12.2019 09:47 | Son Güncelleme: 27.12.2019 09:52 Jandarmadan özel çocuklara, özel trafik eğitimi
'da jandarma ekipleri tarafından özel eğitim alan çocuklara eğitim verildi.

İl Komutanlığına bağlı ekipler, Abdullah Hakan Tangülü Özel Eğitim Merkezini ziyaret etti. Ziyarette jandarma personeli özel çocuklara "Trafik Dedektifleri" projesi kapsamında eğitim verdi.Bilinçli nesiller yetiştirmek için başlatılan proje kapsamında trafik eğitimi, trafik işaret levhaları,emniyet kemerinin önemi,trafikte hareket tarzı, servis araçlarına inme ve binme gibi çeşitli 9 ana konu da uygulamalı olarak anlatıldı.

Jandarma ekipleri tarafından çeşitli etkinliklerde düzenlenen okulda, çocuklar için özel hazırlanan pasta kesildi. - ELAZIĞ

Abdullah Hakan, Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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