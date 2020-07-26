Jandarmadan plajlarda koronavirüs denetimi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı 225 tim, 775 personelin katılımıyla plajlarda denetim yaptı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, vatandaşların yoğun olarak kullandığı plajlara yönelik jandarma asayiş timleri, motosikletli asayiş timleri, jandarma trafik timleri, sualtı arama kurtarma timi ve atlı jandarma timlerinin katılımıyla denetim gerçekleştirildi.

Denetimlere katılan ekiplerce, belirtilen yerlerde koronavirüs tedbirlerine karşı alınacak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgelerde belirtilen hususlarla İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlara uyulup uyulmadığı ve izin verilen noktalarda denize girilip girilmediği kontrol edildi.

Ekipler vatandaşları, koronavirüs tedbirleri ve can güvenlikleri açısından denize girmenin yasaklandığı Şile Sahilköy ve Sofular bölgesinde denize girmemeleri konusunda megafonla uyardı.

Jandarma trafik timleri, Sarıyer Kısırkaya bölgesinde artan araç trafiğini yönlendirirken, Sarıyer Gümüşdere plajındaki atlı jandarma timleri de çocukların ilgi odağı oldu.