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Jandarmadan Polise 175. yıl kutlaması

Jandarmadan Polise 175. yıl kutlaması Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan ilçe Jandarma Komutanlığı, Korona Virüs tedbirleri kapsamında Polis teşkilatının 175. Yıl dönümünü farklı bir şekilde kutladı.

11.04.2020 17:44 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:44
Jandarmadan Polise 175. yıl kutlaması
Jandarmadan Polise 175. yıl kutlaması
DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan ilçe Jandarma Komutanlığı, Korona Virüs tedbirleri kapsamında Polis teşkilatının 175. Yıl dönümünü farklı bir şekilde kutladı. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Emniyet Müdürlüğü bahçesine gelerek araçtan 'Kadim dostumuz polis teşkilatının kuruluşunu kutluyoruz' dedi.
Korona Virüs tedbirleri kapsamında Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yılı etkinlikleri iptal edilmişti. İptal edilen kutlamaların yanı sıra bazı vatandaşlar ve bazı kurumlar çeşitli aktiviteler ile Polis teşkilatının yanında olduğunu farklı aktiviteler ile gösterirken, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan İlçe Jandarma Komutanlığı, Polis teşkilatının kuruluş yıldönümünü farklı bir şekilde kutladı. Jandarma aracı ile Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü Bahçesine gelen Askerler, araç anons sistemi ile: ' Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne duyurulur. Birlikte görev yapmaktan her zaman gurur duyduğumuz, kadim dostumuz Türk Polis teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Kuruluş yıl dönümünüzü kutlamaktan duyduğumuz sevinci paylaşmak adına dün olduğu gibi bugün ve yarında yanınızdayız. Birlikte daha güçlüyüz' şeklinde duyurdu. Bu olayı Jandarma Genel Komutanlığı ise sosyal medya hesaplarından hazırladığı video ile vatandaşlara duyurdu. Videoda Jandarma ve Polislerin ilçede beraber görev aldıkları farklı aktivite ve uygulamaların fotoğrafları da yer alırken, sosyal medyada video binlerce beğeni ve paylaşım aldı.

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Akçakoca, Polis, Yerel
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