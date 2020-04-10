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Jandarmadan polise alkışlı kutlama

BURSA'da, Orhangazi Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175'inci yıl dönümü nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek görevli polisleri alkışladı.

10.04.2020 12:29 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:30
Jandarmadan polise alkışlı kutlama

BURSA'da, Orhangazi Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175'inci yıl dönümü nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek görevli polisleri alkışladı.

Orhangazi Emniyet Müdürü Ayşen Atik Çetiner; Orhangazi Kaymakamı Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı Bekir Aydın ve Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun'u makamında ağırladı. Çetiner'in konuklarını emniyet müdürlüğü binası önünde uğurladığı sırada, jandarma ekipleri emniyet binasına gelerek sürpriz yaptı. Orhangazi Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Ali Kanber ve ilçe jandarma komutanlığı personeli, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175'inci yıl dönümü nedeniyle Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına gelerek polislerin gününü alkışlayarak kutladı. Yapılan sürprizle duygulanan Orhangazi İlçe Emniyet Müdürü Ayşen Atik Çetiner, jandarma personeline teşekkür etti.


Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Orhangazi, Jandarma, Polis, Güncel
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