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Jandarmadan polise alkışlı kutlama

Orhangazi Jandarma Komutanlığı personeli, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü nedeniyle, polis memurlarına alkışlı destek verdi.

10.04.2020 13:08 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:40
Jandarmadan polise alkışlı kutlama
Orhangazi Jandarma Komutanlığı personeli, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü nedeniyle, polis memurlarına alkışlı destek verdi.
Orhangazi Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Ali Kanber Jandarma Komutanlığı personeli ile birlikte Orhangazi Emniyet Müdürlüğü binasının önüne geldi.
Burada duran jandarma ekipleri, uzun süre emniyet personelini alkışladı.
Jandarma ekipleri adına Orhangazi Kaymakamı Dr. Yalçın Yılmaz, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun ve Kanber İlçe Emniyet Müdürü Ayşen Atiker Çetiner ile amir ve komiserlere çiçek verdi.
Çetiner, yapılan sürpriz karşısında hem duygulandı hem de Jandarma teşkilatına teşekkür etti.
Program sonunda ise emniyet müdürlüğü ve jandarma ekipleri günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Orhangazi, Jandarma, Polis, Güncel
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